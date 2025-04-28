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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фастовский о возможном переходе Мерфи в СКА: «Это усиление, ценное приобретение для большинства. Он и в обороне выполняет большой объем работы»

В нынешнем сезоне защитник выступал за «Сибирь». – Безусловно, для СКА это будет усиление. Мерфи – лучший бомбардир среди защитников.

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