На кого затмение повлияет больше всего фото: Midjourney28 августа 2026 года произойдет одно из самых ярких астрономических событий года — глубокое частное лунное затмение, которое также называют Осетровой Луной.
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