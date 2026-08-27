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Лунное затмение 28 августа 2026 года: как вести себя в судьбоносный день — приметы и запреты

Лунное затмение 28 августа 2026 года: как вести себя в судьбоносный день — приметы и запреты

На кого затмение повлияет больше всего фото: Midjourney28 августа 2026 года произойдет одно из самых ярких астрономических событий года — глубокое частное лунное затмение, которое также называют Осетровой Луной.

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