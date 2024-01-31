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Эксперт дал школьникам советы по подготовке к итоговому собеседованию

Эксперт дал школьникам советы по подготовке к итоговому собеседованию

Итоговое собеседование пройдет среди девятиклассников 14 февраля. Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта 31 января в беседе с «Известиями» дал советы, как к нему подготовиться.

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