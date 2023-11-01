«Дала себе слово»: 70-летняя пенсионерка отправилась в метель в горы Южного Урала

Целеустремленную челябинку с подругой пришлось выручать спасателям. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, метель, обильные снегопады, предостерегающие и неутешительные прогнозы погоды, закрытые для движения транспорта дороги, низкие ночные температуры и даже слабое знание местности – ничто из этого не отвратило двух жительниц региона от пешего перехода по горному маршруту.