Макрон обсудил Украину с лидерами Турции, ФРГ, Венгрии и Великобритании

Ситуацию на Украине обсудил президент Франции Эммануэль Макрон с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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