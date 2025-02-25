Стоимость российского СПГ для Европы за 3 года выросла в 4 раза

Цена импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) для Евросоюза подскочила почти в четыре раза за последние три года за счет роста стоимости и объема поставок СПГ из России, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Евростата.
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