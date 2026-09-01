Ахметов открыл новое здание гимназии на 500 учеников в Агрызе

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов в День знаний посетил Агрызский район, где ознакомился с работой социальных объектов и принял участие в торжественной линейке в гимназии №1 имени Героя Советского Союза Асафа Абдрахманова.
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