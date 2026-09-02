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Царьград

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Русский хоккеист лишился интима с женой и карьеры после удара шайбой по голове в США

Русский хоккеист лишился интима с женой и карьеры после удара шайбой по голове в США

32-летний защитник из Красноярска получил тяжёлую черепно-мозговую травму во время матча в Лос-Анджелесе после попадания шайбы в голову.

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