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Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России

Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России

Почетное звание народного артиста России получил певец и композитор Михаил Шуфутинский. Указ президента Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

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