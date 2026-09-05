Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России

Почетное звание народного артиста России получил певец и композитор Михаил Шуфутинский. Указ президента Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.
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