Александр Прудник: «Мир живет в гиперинформационную эпоху»

«В настоящее время мир живет в гиперинформационную эпоху. Причем модели поведения в информационной сфере у большинства населения сформировались еще в предыдущую эпоху — эпоху традиционного информационного общества с его СМИ, централизованным формированием и распространением информационных потоков, — сказал старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, комментируя законопроект о деанонимизации интернет-пространства.