В Краснодарском крае после разлива мазута погибли 10 дельфинов

На побережье Краснодарского края после разлива мазута в Черном море нашли 10 мертвых дельфинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяну Белей.
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