В Севастополе незаконно начисляли взносы за капремонт

Жительнице Севастополя незаконно начисляли взносы за капремонт. Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, женщина на основании договора социального найма живет в Инкермане в квартире, которая находится в муниципальной собственности.
Жительнице Севастополя незаконно начисляли взносы за капремонт. Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, женщина на основании договора социального найма живет в Инкермане в квартире, которая находится в муниципальной собственности.
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