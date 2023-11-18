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Демченко – в составе «Авангарда» на выезд

Демченко – в составе «Авангарда» на выезд

Омский клуб проведет трехматчевую выездную серию по маршруту Нижнекамск – Челябинск – Уфа. Стоит отметить, что в состав «Авангарда» включен вратарь Василий Демченко.

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