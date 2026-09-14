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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Собянин объяснил, как запуск МЦК изменил транспорт Москвы

Десять лет исполнилось Московскому центральному кольцу. По словам Сергея Собянина, открытие МЦК в 2016 году кардинально изменило транспортную систему столицы.

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