Попов: в Стамбуле РФ предупредила Украину о ей потере шести регионов

В ходе российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле, российская сторона заявила о возможности появления в будущем еще двух новых регионов в составе Российской Федерации, в случае невыполнения ее текущих требований.
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