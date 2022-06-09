Главнокомандующий ВМФ России проинспектировал Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища

Ознакомившись с инфраструктурой филиала и дав положительную оценку организации повседневной деятельности учебного заведения, адмирал Николай Евменов пожелал руководству и персоналу Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ успехов в деле воспитания будущих защитников Отечества.