Главнокомандующий ВМФ России проинспектировал Владивостокский филиал Нахимовского военно-морского училища

Ознакомившись с инфраструктурой филиала и дав положительную оценку организации повседневной деятельности учебного заведения, адмирал Николай Евменов пожелал руководству и персоналу Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ успехов в деле воспитания будущих защитников Отечества.
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