США активизировали диалог с дипломатами РФ. Пашинян предложил России построить метро в Ереване.

Америку внезапно обуяло желание поговорить с Россией. Даже странно – а что так? Ещё недавно, помнится, они говорили, что больше не хотят заниматься мирным урегулированием, и что мы должны сами разбираться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Виктор Бут: Маск ...
- Мерц в ярости: Ми...
- Виктор Бут: Маск ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым