Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США активизировали диалог с дипломатами РФ. Пашинян предложил России построить метро в Ереване.

США активизировали диалог с дипломатами РФ. Пашинян предложил России построить метро в Ереване.

Америку внезапно обуяло желание поговорить с Россией. Даже странно – а что так? Ещё недавно, помнится, они говорили, что больше не хотят заниматься мирным урегулированием, и что мы должны сами разбираться.

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