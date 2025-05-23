Геронтолог рассказала о неочевидных признаках приближающегося забвения

Снижение выносливости, замедленное восстановление после физических нагрузок, ухудшение качества сна и потеря мышечной массы могут быть менее заметными признаками старения, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева .
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