В Казани завершена реставрация и реконструкция усадьбы Сапугольцева XVIII–XIX веков

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации застройщику, который завершил реставрацию и реконструкцию усадьбы XVIII–XIX века в историческом центре Казани (ул.
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