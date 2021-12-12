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В Госдуме заявили о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте

В Госдуме заявили о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к инфекции на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения, заявил 12 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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