В Госдуме заявили о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса или наличии антител к инфекции на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения, заявил 12 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.