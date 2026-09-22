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Роналду не был награжден на церемонии Portugal Football Globes от Португальской футбольной федерации

Роналду не был награжден на церемонии Portugal Football Globes от Португальской футбольной федерации

Португальская футбольная федерация провела церемонию награждения Portugal Football Globes.Португальская футбольная федерация провела церемонию награждения Portugal Football Globes.

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