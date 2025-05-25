Львова-Белова рассказала, с кем остались её дети после развода с мужем

В эксклюзивном интервью aif.ru уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, мама десяти детей Мария Львова-Белова впервые публично сообщила о том, с кем живут её дети после развода с прежним супругом, священником Павлом Когельманом.
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