Представительница Общественного совета при УТ МВД России по УрФО приняла участие в профилактическом рейде транспортной полиции Первоуральска

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» представительница Общественного совета при УТ МВД России по УрФО Ксения Дашевская приняла участие в проводившемся накануне профилактическом мероприятии транспортной полиции.
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