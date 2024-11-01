Последнее заявление Кучмы о России насмешило русских: «От мёртвого осла уши»

СЕРГЕЙ Лютов В отличие от Вас, Брежнев был боевой офицер, адекватный человек, которого на заслуженный отдых не отпустил ЦК КПСС - проще списать проблемы на пожилого человека, чем взять бразды правления страной! https://dzen.ru/a/ZhAEVioz1CKqnv-l

Дарья Ли это России нужно подумать, как получить репарации от США + ЕС за очередную войнушку затеянную от собственной жадности.