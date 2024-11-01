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Последнее заявление Кучмы о России насмешило русских: «От мёртвого осла уши»

Последнее заявление Кучмы о России насмешило русских: «От мёртвого осла уши»

Бывший президент Украины Леонид Кучма внезапно объявился в медийном пространстве и заявил о том, что экономические контакты с Россией после войны не просто возможны, а даже необходимы.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
В отличие от Вас, Брежнев был боевой офицер, адекватный человек, которого на заслуженный отдых не отпустил ЦК КПСС - проще списать проблемы на пожилого человека, чем взять бразды правления страной! https://dzen.ru/a/ZhAEVioz1CKqnv-l
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11 час.
Дарья Ли
это России нужно подумать, как получить репарации от США + ЕС за очередную войнушку затеянную от собственной жадности.
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7 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Брежнева, как и Сталина оставьте в покое! Это Ельцин пропил и загубил страну. Каждый раз, когда бываю на Новодевичьем , подхожу к могиле ( хочется плюнуть), такое место шикарное отвели врагу России.😥
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7 час.

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