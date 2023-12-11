Avia.pro - Новости Объединение Общественности Против 'Провокационного' Исполнителя: В Волгограде развернулась масштабная кампания против концерта Ивана Олеговича Минаева, более известного как Xolidayboy.
Не в той стране родились: Русские жестко начали блокировать концерты великих певцов
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
С КАКИХ ЭТО ПОР ЭТО ДЕРЬМО СТАЛО ВЕЛИКИМИ ПЕВЦАМИ...ВОТ ВЕЛИКОЙ КУЧЕЙ ДЕРЬМА....ДА.
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4 час.
Андрей Равдин
С этой шушерой только так и можно справиться. А если не одумаются, то можно и статейку подобрать. И да, слово великие в заголовке стоило бы взять в кавычки.
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3 час.
Пульхерия Djem
А каким образом после такой статьи пошёл его клип? Песенка,кстати,прилипчивая,запоминающаяся,но пацанчик пидор. А как же закон ?
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23 мин.
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