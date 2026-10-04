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Регионы России

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Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу нового курса Армении

Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу нового курса Армении

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому государственному радио ГосТелерадио заявил, что изменение политического вектора нынешнего руководства Армении может привести к негативным последствиям для республики.

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