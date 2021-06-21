ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 июня 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать второе июня две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1049 =Беспредельны измышления и изворотливость человеческого ума, если он не в согласии с сердцем =Ваша основная задача в этом Мире – заглянуть внутрь себя и увидеть смысл своего воплощения =Ваше предназначение — быть плодоносящими виноградными лозами в Вечном Плодородном Винограднике Бога = В древности нахождение и объединение со своей половинкой было главной целью и смыслом Жизни людей=В каждом из нас заложена Сила нашего согласия на здоровье и болезнь, на богатство и бедность, на свободу и рабство.