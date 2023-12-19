Политолог Орлов призвал сделать День семьи выходным для многодетных

Праздник День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, должен стать оплачиваемым выходным для многодетных семей, убежден директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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