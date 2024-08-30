Отопительный сезон на Камчатке начнётся 1 сентября

Отопительный сезон на севере Камчатки официально стартует 1 сентября. В этот день теплом будут обеспечены жители сел Аянка и Слаутное Пенжинского района, а также поселков Оссора, Карага и Кострома Карагинского района.
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