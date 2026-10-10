В городе Днепропетровске на Украине прозвучал взрыв, сообщает агентство «Укринформ». «В Днепропетровске прогремел взрыв», — говорится в публикации.
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