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Присяжные в США не нашли плагиата в песне Эда Ширана Thinking Out Loud

Присяжные в США не нашли плагиата в песне Эда Ширана Thinking Out Loud

Британский певец Эд Ширан не нарушал авторских прав на песню американского исполнителя Марвина Гэя. К такому решению пришли присяжные суда в Манхэттене, сообщил телеканал NBC News.

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