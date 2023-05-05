Присяжные в США не нашли плагиата в песне Эда Ширана Thinking Out Loud

Британский певец Эд Ширан не нарушал авторских прав на песню американского исполнителя Марвина Гэя. К такому решению пришли присяжные суда в Манхэттене, сообщил телеканал NBC News.
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