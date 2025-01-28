Хотел убить Путина и обрушил экономику ФРГ – Такер Карлсон о роли Блинкена в войне на Украине

Администрация Байдена пыталась убить президента России Владимира Путина. С таким сенсационным, хоть и запоздалым откровением поделился консервативный американский политкомментатор Такер Карлсон в интервью с ведущим подкастов Мэттом Таибби.
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