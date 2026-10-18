Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства схода четырёх пустых полувагонов с рельсов, произошедшего 18 октября на подъездных путях к станции "Мошково" в Новосибирской области.
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