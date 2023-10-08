Сергей Капустник: дела, запреты и традиции в День преставления преподобного Сергия Радонежского Елена Галицкая8 октября — день, когда православная церковь отмечает День преставления преподобного Сергия Радонежского и народный праздник Сергей Капустник.
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