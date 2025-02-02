СК: шестеро детей госпитализированы с отравлением из гостиницы в Капотне

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления детей в столичном районе Капотня. Госпитализированы шестеро несовершеннолетних, сообщила 2 февраля пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве в Telegram-канале.
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