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Более 20 самолетов сели в других аэропортах Турции после пожара в Анталье

Более 20 самолетов сели в других аэропортах Турции после пожара в Анталье

После пожара на борту российского лайнера в Анталье более 20 самолетов были вынуждены приземлиться в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных аэропортов.

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