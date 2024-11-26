Можно ли разрешить Ротару продать квартиру в Москве, которую ей подарил Лужков?

АндрейБорков

Ротару необходимо присвоить "почетное звание" ИНОАГЕНТ, очень тщательно изучить ее высказывания и заявления, относительно РФ, ВС РФ и СВО, проверить финансовые операции на предмет финансирования ВСУ, СБУ и прочих террористических формирований. Если факты "всплывут", а это очень даже может быть, то квартиру эту у нее конфисковать, а саму Ротару обложить штрафами и вычетами за содеянное.