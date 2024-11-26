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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • АндрейБорков
    Ротару необходимо присвоить "почетное звание" ИНОАГЕНТ, очень тщательно изучить ее высказывания и заявления, относите...Можно ли разрешит...
  • Олег Самойлов
    Сейчас некоторые товарищи заявят, что плОтить надо ДОСТОЙНО! А на вопрос, в КАКОМ объёме дензнаков выражается это "ДО...Дефицит дворников...
  • Сергей Киселев
    Не  РАЗРЕШАТЬ и  вернуть  в  пользу  бедных!Можно ли разрешит...

Можно ли разрешить Ротару продать квартиру в Москве, которую ей подарил Лужков?

Можно ли разрешить Ротару продать квартиру в Москве, которую ей подарил Лужков?

Именно такой вопрос сейчас стоит перед российской общественностью и властью, поскольку София Ротару действительно собралась продаватть свою московскую квартиру.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Так онО &quot;каньчяло савецкаю бизпладнаю школью&quot;!
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6 час.
Сергей Киселев
Не  РАЗРЕШАТЬ и  вернуть  в  пользу  бедных!
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5 час.
АндрейБорков
Ротару необходимо присвоить &quot;почетное звание&quot; ИНОАГЕНТ, очень тщательно изучить ее высказывания и заявления, относительно РФ, ВС РФ и СВО, проверить финансовые операции на предмет финансирования ВСУ, СБУ и прочих террористических формирований. Если факты &quot;всплывут&quot;, а это очень даже может быть, то квартиру эту у нее конфисковать, а саму Ротару обложить штрафами и вычетами за содеянное.
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1 час.

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