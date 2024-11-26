Именно такой вопрос сейчас стоит перед российской общественностью и властью, поскольку София Ротару действительно собралась продаватть свою московскую квартиру.
Можно ли разрешить Ротару продать квартиру в Москве, которую ей подарил Лужков?
Комментарии
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Олег Самойлов
Так онО "каньчяло савецкаю бизпладнаю школью"!
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6 час.
Сергей Киселев
Не РАЗРЕШАТЬ и вернуть в пользу бедных!
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5 час.
АндрейБорков
Ротару необходимо присвоить "почетное звание" ИНОАГЕНТ, очень тщательно изучить ее высказывания и заявления, относительно РФ, ВС РФ и СВО, проверить финансовые операции на предмет финансирования ВСУ, СБУ и прочих террористических формирований. Если факты "всплывут", а это очень даже может быть, то квартиру эту у нее конфисковать, а саму Ротару обложить штрафами и вычетами за содеянное.
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1 час.
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