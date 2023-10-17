Израиль запросил у США военную помощь на $10 млрд

Израиль попросил у США 10 млрд долларов на чрезвычайную военную помощь. Парламентарии связали поддержку Израиля с выделением денег Украине и Тайваню, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
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