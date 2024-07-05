Северное направление – наиболее географически опасное для Киева. Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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