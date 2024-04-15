В ХМАО сотрудники Госавтоинспекции помогли эвакуировать взрослых и детей при пожаре в частном доме

В адрес Госавтоинспекции Югорска поступило письмо со словами благодарности от местной жительницы. В письме женщина выражает огромную благодарность дорожным полицейским, которые первые прибыли на место возгорания частного дома.
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