Кредитование жилстроя - новая проблема региональных банков

В течение десятилетия региональные банки активно выдавали ссуды на жилищное строительство, предполагая, что спрос на многоквартирные дома будет оставаться высоким в связи с ростом цен на индивидуальное жилье.
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