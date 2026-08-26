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Север как карьерный проект: как Мурманская область перестраивает систему подготовки кадров

Север как карьерный проект: как Мурманская область перестраивает систему подготовки кадров

Арктика сегодня конкурирует не только за инвестиции, но и за людей. Мурманская область – один из регионов, где кадровая повестка становится отдельной стратегией развития: здесь одновременно запускают программы привлечения специалистов, перестраивают систему образования и усиливают научный контур.

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