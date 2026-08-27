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Татар-информ

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В МВД рассказали, что наркопреступления чаще совершают татарстанцы до 24 лет

В МВД рассказали, что наркопреступления чаще совершают татарстанцы до 24 лет

В Татарстане наркопреступления чаще всего совершают молодые люди от 18 до 24 лет. Об этом на пресс-конференции МВД по РТ рассказал врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков, полковник полиции Павел Фоминых.

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