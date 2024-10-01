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Врач Мясников заявил, что употребление куриного супа не лечит простуду

Врач Мясников заявил, что употребление куриного супа не лечит простуду

Якобы лечебные свойства куриного супа при ОРВИ - это всего лишь миф. Об этом врач общей практики Александр Мясников заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск которой доступен на платформе "Смотрим".

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