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Шерки — после дубля в матче с «Пэлас»: «Я сыграл так себе, а в первом тайме — плохо»

Шерки — после дубля в матче с «Пэлас»: «Я сыграл так себе, а в первом тайме — плохо»

Атакующий полузащитник «Манчестере Сити» Райан Шерки дал комментарий после крупной победы над «Кристал Пэлас» (4:1) во 2-м туре АПЛ.

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