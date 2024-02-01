Глава венгерского правительства Виктор Орбан призвал к смене властей Европейского союза, защищающих интересы киевской стороны.
Орбан призвал к смене властей Евросоюза, защищающих интересы Украины
Комментарии
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лл
лина любимцева
ЕС образовали вместе с Германией. которая до 209.. какого-то там года находится в зависимости от США по послевоенным договоренностям после 1945 года.. . ПРЕЖДЕ ВСЕГО Евросоюзу нужно избавиться в своем составе от Германии и от оккупации США. НАТО только прикрытие оккупации. После этого решать свою дальнейшую судьбу. Без США. А то толку никакого не будет. Руководство ЕС сменят, а зависимость от США не станут ликвидировать?
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15 час.
Марина Петрова
Этот "здравый" руководитель согласился оказывать помощь украине в сумме 50 млрд евро. И его прогнули.
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15 час.
Леонид Никулин
в политике все грязно..как говорил великий Ленин-политика батенька это обман.. конечно приятно что Орбан вроде как наш.. но рано впадать в эйфорию.. что то он как то играет пока в показуху-ведь понимает что Венгрию могут придавить одним пальцем а его просто убрать в автокатастрофе..время покажет
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14 час.
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