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лина любимцева

ЕС образовали вместе с Германией. которая до 209.. какого-то там года находится в зависимости от США по послевоенным договоренностям после 1945 года.. . ПРЕЖДЕ ВСЕГО Евросоюзу нужно избавиться в своем составе от Германии и от оккупации США. НАТО только прикрытие оккупации. После этого решать свою дальнейшую судьбу. Без США. А то толку никакого не будет. Руководство ЕС сменят, а зависимость от США не станут ликвидировать?