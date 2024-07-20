10 натуральных препаратов, которые могут предотвратить чрезмерное потоотделение Максим МорозовПовышенное потоотделение часто встречается в эту пору года, а возрастные изменения и другие факторы могут заставить нас потеть сильнее, даже если раньше это не было для нас характерно.