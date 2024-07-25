Самосознание: возможно, оно развилось не ради нас самих

Зачем из глубин физиологии нашего мозга возникло сознание? Несмотря на бурное развитие нейробиологии, современные исследования сознания полны противоречий и споров – существует несколько конкурирующих теорий.
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