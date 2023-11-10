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  • Иванов
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Хотят копеечку: как сезонные скидки влияют на потребителей

Хотят копеечку: как сезонные скидки влияют на потребителей

Традиционно осенью и зимой потребителей ожидает череда щедрых распродаж. Согласно исследованию онлайн-школы в сфере маркетинга MAED, с которым ознакомились «Известия», самой востребованной распродажей среди россиян является «черная пятница».

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