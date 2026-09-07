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Татар-информ

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Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы!» пройдет в Татарстане во время голосования 18, 19 и 20 сентября.

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